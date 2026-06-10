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Uyuşturucu tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan İsmail K., 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan bir kişi, mahkeme tarafından 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İsmail K., son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçunu işlediğine hükmederek 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca İsmail K. hakkında 125 bin TL adli para cezasına hükmetti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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