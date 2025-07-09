Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden İki Kişiye 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan 2 kişi, yargılandıkları mahkemece 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 2 ayrı olayda uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan Y.E. ve İ.A.'nın yargılanmaları sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2 ayrı davada, İ.A., 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılırken, Y.E. ise 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - SAMSUN