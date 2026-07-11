Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına almasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı