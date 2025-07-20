Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da 49 yaşındaki Y.S., yapılan aramalar sonucu 450 gram metamfetamin ile yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde, Y.S. (49) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S. gözaltına alınarak, hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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