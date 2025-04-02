Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen S.O.'yu metamfetamin ile yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN