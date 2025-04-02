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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.O., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen S.O.'yu metamfetamin ile yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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