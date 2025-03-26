Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 4 Yıl Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan bir kişi 4 yıl ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında dava açılan A.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, tutuksuz olarak yargılanan A A. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL de adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN