Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 15 Yıl Hapis Cezası

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da aracında ve evinde yapılan aramalarda 130 gram metamfetamin ele geçen S.C.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan geçen yıl 16 Kasım'da tutuklandı. S.C.K. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında S.C.K., mahkemece 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN