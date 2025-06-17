Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Nedeniyle Bir Kişi Tutuklandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa