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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişiyi metamfetamin ile yakalayarak gözaltına aldı. S.B. adli işlemler için adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla madde ticareti yaptığı iddia edilen S.B.'yi bir miktar metamfetamin ile yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.B. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Narkotik Güvenlik 3-sayfa samsun Sağlık Hukuk

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