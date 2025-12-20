Samsun'da 8 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
Samsun'da uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.A., polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. (28), gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa