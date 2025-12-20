Haberler

Samsun'da 8 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.A., polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu uyuşturucu suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. (28), gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

