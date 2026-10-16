Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 839 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 839 sentetik ecza hapı, 137 gram metamfetamin ve 20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında 4 şahsın üstünde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 839 adet sentetik ecza hapı, 137 gram metamfetamin, 20 gram sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı