Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı, 6 Tutuklama

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı, 6 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 6 şahıs tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik ecza ve metamfetamin yer aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince A.M. (31) ve S.C. (21) isimli şahısların ikametinde gerçekleştirilen aramada 12 bin 768 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ise S.S. (32) isimli şahsın üzerinde 1 litre likit esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen diğer çalışmalarda, H.C. (49) ve M.B. (25) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde 75,30 gram metamfetamin, 22 adet sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Her 2 şahıs gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Y.E.A. (19) isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 55 gram sentetik kannabinoid, 0,42 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir başka çalışmada ise Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince F.K. (20) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde 61,60 gram sentetik kannabinoid, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirilerek, şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. S.C. savcılıktan serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.M., S. S., M.B., H.C., Y.E.A. ve F.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.