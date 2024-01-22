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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Otobüste Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı

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Samsun'da bir kişi, yolcu otobüsünde koltuk arasına saklanan uyuşturucuyu alırken kendisini fark eden muavin ve şoför tarafından otobüse kilitlenip, polise teslim edildi. Şüpheliler tutuklandı.

Samsun'da bir kişi, yolcu otobüsünde koltuk arasına saklanan uyuşturucuyu alırken kendisini fark eden muavin ve şoför tarafından otobüse kilitlenip, polise teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getiren H.K., hakkında yakalama kararı olduğu için Tokat'ta bulunduğu yolcu otobüsünde gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.K., yakalanacağını anlayınca yanındaki uyuşturucu paketini oturduğu koltuğun arasına saklayıp, arkadaşına otobüs firmasını ve koltuk numarasını söyleyerek, içinde uyuşturucu bulunan paketi Samsun otogarında almasını istedi. Samsun otogarındaki yolcu otobüsüne binen E.Y., saklanan uyuşturucu paketini gizlendiği yerden aldığı sırada otobüsün kaptanı ve muavini tarafından aracın kapıları kilitlenerek, polise haber verildi. Otobüsün içinde kilitli kalan E.Y., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. E.Y.'nin üzerindeki pakette 249,97 gram metamfetamin ele geçirildi. E.Y., kendisini A.Ç.'nin gönderdiğini ve otobüste cüzdan unutulduğunu ve almasını söylediğini iddia etti. A.Ç. de narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan E.Y. ve A.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Her iki şüpheli de savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. suçlamaları kabul etmedi. E.Y. ise pakette uyuşturucu olduğunu bilmediğini savundu. E.Y. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Narkotik Samsun Tokat Mahkeme Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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