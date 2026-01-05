Haberler

Samsun'da narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, İlkadım ilçesinde 2 bin 750 adet sentetik ecza ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda sentetik ecza ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahısların kullandığı araçlarda ve ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 2 bin 750 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak O.B.D. (24) ve A.B.B. (18) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

