Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Samsun'un Havza ilçesinde araçta uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) üretiminde kullanılan 30 gram sıvı hammadde, 0,89 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki O.A. (22) ve M.Ö. (23) gözaltına alındı. Şüpheliler amniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SAMSUN