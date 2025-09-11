Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan O.A. ve M.Ö. tutuklandı. Araçta 3 kilo bonzai ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) üretiminde kullanılan 30 gram sıvı hammadde, 0,89 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki O.A. (22) ve M.Ö. (23) gözaltına alındı. Şüpheliler amniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

