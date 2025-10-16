Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla düzenledikleri operasyonlarda birçok şüpheliyi gözaltına aldı ve büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet birimlerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza, metamfetamin, likit esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince A.M. (31) ve S.C. (21) isimli şahısların ikametinde gerçekleştirilen aramada 12 bin 768 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ise S.S. (32) isimli şahsın üzerinde 1 litre likit esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

NSM ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen diğer çalışmalarda, H.C. (49) ve M.B. (25) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde 75,30 gram metamfetamin, 22 adet sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Her 2 şahıs gözaltına alındı.

NSM Şube Müdürlüğü ekiplerince Y.E.A. (19) isimli şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 55 gram sentetik kannabinoid, 0,42 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir başka çalışmada ise NSM ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince F.K. (20) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde 61,60 gram sentetik kannabinoid, 3 adet sentetik ecza ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirilerek, şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
