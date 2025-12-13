Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde İ.B. (22) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 litre 425 mililitre likit bonzai (sentetik kannabinoid), 53 adet sentetik ecza hap, 1,05 gram kokain ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN