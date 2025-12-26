Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN