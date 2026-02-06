Banyoda tavan arasına gizlenen 7 bin uyuşturucu hap ele geçti

Haberler

Atakum ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evin banyosunda tavan arasına gizlenmiş 7 bin 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evin banyosunda tavan arasına gizlenmiş 7 bin 9 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda evin banyodaki tavan kısmına gizlenmiş poşetler içerisinde toplam 7 bin 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.G.(20) ve P.K.(20) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
