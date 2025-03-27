Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 650 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Samsun'da gerçekleştirilen polis operasyonunda bir evde 650 gram bonzai ve 41 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 29 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı.
Samsun'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 650 gram bonzai ele geçirilirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde Canik ilçesinde S.Ç.'nin (29) ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 650 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin TL nakit para ele geçirdi. Olayla ilgili S.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa