Haberler

Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

Samsun'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonlarında, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da narkotik ekiplerince İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silah ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 184 adet sentetik ecza, 50 gram metamfetamin, 29 gram sentetik kannabinoid, 8,55 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 19 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Belçika, ABD-İsrail saldırılarının ardından gelen İran'ın misillemelerini kınadı

Belçika, ABD-İsrail saldırılarının ardından gelen İran'ın misillemelerini kınadı