Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilo 230 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Çarşamba ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli şahsa ait ot yığınında arama yaptı.

Yapılan aramada 6 kilo 230 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN