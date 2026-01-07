Haberler

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilo 230 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Çarşamba ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli şahsa ait ot yığınında arama yaptı.

Yapılan aramada 6 kilo 230 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek