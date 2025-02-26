Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda 1 kilo 760 gram sentetik kannabinoid, 35,20 gram bonzai hammaddesi, 56,51 gram metamfetamin, 442 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranması olan 1 şahıs ile birlikte toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN