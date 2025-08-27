Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 53 Bin 872 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 53 Bin 872 Hap Ele Geçirildi

Samsun'da polis, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametinde yaptığı operasyonda, ahırda arı kovanlarının arkasına gizlenmiş 53 bin 872 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis ahırdaki arı kovanlarının arkasına gizlenen çuvallardan 53 bin 872 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.A. (40) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Bahçede bulunan ahırda da gerçekleştirilen aramada, arı kovanlarının arkasına saklanmış vaziyette bulunan çuvallar içerisinde yapılan incelemede 53 bin 872 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
