Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un 4 ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 5 kişi uyuşturucu madde ve silahlarla yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun 4 ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi uyuşturucu madde ve silahlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 218 gram metamfetamin, 146 ml likit esrar, bin adet sentetik ecza, 36 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 7 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi, 4 adet fişek be 9 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba

Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

Özel duyurdu! Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.