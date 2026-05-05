Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 5 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 7 bin 714 adet sentetik ecza ile 100 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı