Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Vezirköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 gram kubar esrar maddesi, 1 paket çarşaf kağıt, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kullanmak" suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN