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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında kubar esrar, uyuşturucu öğütme ve içme aparatları bulunuyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Vezirköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 gram kubar esrar maddesi, 1 paket çarşaf kağıt, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kullanmak" suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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