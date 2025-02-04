Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında kubar esrar, uyuşturucu öğütme ve içme aparatları bulunuyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Vezirköprü ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 gram kubar esrar maddesi, 1 paket çarşaf kağıt, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kullanmak" suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa