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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kilo Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kilo Esrar ve Silah Ele Geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi, 41 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilo esrar, tabanca ve tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin deposuna operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, poşetler içinde 3 kilo 500 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili M.P.(41) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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