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Samsun'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu
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Samsun’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 bin 865 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 bin 865 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde 8 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 16 bin 865 adet sentetik ecza, 80 gram sentetik kannabinoid, 55 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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