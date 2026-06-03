Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.A. (39) ve H.Ö. (38) isimli şahısların kullandığı ikamete operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramalarda 4 bin 15 adet sentetik ecza, 9,80 gram kokain, 1 gram esrar ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A. ve H.Ö., çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı