Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen T.K. ve T.K'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, ikametlerdeki aramalarda, 27 sentetik ecza hap, 17 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 340 tabanca fişeğini ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.