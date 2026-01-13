Haberler

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde operasyon düzenlendi . Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst ve eşyalarında yapılan aramalarda 18 bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
