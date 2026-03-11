Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli adliyede

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ve emniyet ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerin yanı sıra uyuşturucu madde kullandığı belirlenen kişilere de işlem yaptı.

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyona ayrıca Salıpazarı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında E.A., Y.Y., E.B.D., S.B., E.Ş., E.S., B.İ., F.K., M.L., S.Ş., D.A.A., C.T., Y.K., F.B. ve S.Y. isimli 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen bazı şahıslar hakkında da işlem yapıldığı, bölgede uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
