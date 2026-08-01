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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 132 kilogram toz esrar ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, Samsun’da uyuşturucu madde imalat eden satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 132 kilogram toz esrarın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Samsun'da uyuşturucu madde imalat eden satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 132 kilogram toz esrarın ele geçirildiğini açıkladı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 132 kilogram toz esrarın ele geçirilmesinin yanı sıra, 1 şüphelinin de yakalandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Samsun'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 132 kilogram toz esrar ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, sürücülüğünü yabancı uyruklu bir şahsın yaptığı tır ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağının tespit edilmesi üzerine, özel eğitimli narkotik arama köpeğinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, araç içinde gizlenmiş halde 132 kilogram toz esrar ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Samsun İl Jandarma Komutanlığımızı, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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