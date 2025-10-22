Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda M.G. (47) ve E.G. (39) isimli şahısların ikametinde 1 kilo 700 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN