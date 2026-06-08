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Uyuşturucu operasyonunda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 264 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 264 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 264 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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