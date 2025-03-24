Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Gözaltında

Samsun'un İlkadım ve Havza ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda Afyon sakızı ve bonzai ve sentetik ecza ile yakalanan 2 ayrı kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde İ.S. (47) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 140 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi. İ.S. gözaltına alındı. Narkotik polisi Havza ilçesinde düzenlediği bir başka operasyonda, N.I. (37) isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 21 gram Afyon sakızı ele geçirdi. Olayla ilgili N.I. gözaltına alındı. - SAMSUN