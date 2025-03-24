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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Gözaltında

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Kişi Gözaltında
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Samsun'un İlkadım ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 140 gram bonzai ve 21 gram Afyon sakızı ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ve Havza ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonda Afyon sakızı ve bonzai ve sentetik ecza ile yakalanan 2 ayrı kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde İ.S. (47) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 140 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 15 adet sentetik ecza ele geçirildi. İ.S. gözaltına alındı. Narkotik polisi Havza ilçesinde düzenlediği bir başka operasyonda, N.I. (37) isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 21 gram Afyon sakızı ele geçirdi. Olayla ilgili N.I. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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