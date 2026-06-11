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Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 22 yıl 6'şar ay hapis

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Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 3 sanığı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti davasında 3 sanık, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tutuklu sanıklar T.T., A.Ç. ile M.T. adlı kadın hakkında karar verildi. Mahkeme, sanıkları "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan suçlu bularak ayrı ayrı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanıkların tutukluluk durumlarının devamına da karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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