Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 22 yıl 6'şar ay hapis
Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 3 sanığı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti davasında 3 sanık, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tutuklu sanıklar T.T., A.Ç. ile M.T. adlı kadın hakkında karar verildi. Mahkeme, sanıkları "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan suçlu bularak ayrı ayrı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanıkların tutukluluk durumlarının devamına da karar verdi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı