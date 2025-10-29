Haberler

Samsun'da Tütün Operasyonu: 461 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Tütün Operasyonu: 461 Bin Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramalarda toplamda 461 bin makaron ve kaçak tütün bulundu. A.U. isimli şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen tütün operasyonunda 461 bin makaron ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Terme ilçesinde A.U. (50)'ye ait iş yeri ve depoda yapılan eş zamanlı aramalarda 447 bin 600 adet boş makaron, 23 bin 800 adet doldurulmuş makaron ve 13 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
