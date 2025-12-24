Haberler

Samsun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda tütün mamulü kaçakçılığı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda büyük miktarda kaçak tütün ve sigara malzemeleri ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 727 bin 200 adet makaron, 159 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 598 kilogram kaçak tütün ile 1 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - SAMSUN

