Samsun'da Türkmenistan Uyruklu Genç Kız Evinde Ölü Bulundu
Samsun'un Atakum ilçesinde, Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Altyn Agayeva, evinde tülbentle asılı halde bulundu. Arkadaşları tarafından haber verilmeyen genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
Samsun'da Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi genç kız, evinde tülbentle asılı halde ölü bulundu.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ebelik Bölümü son sınıf öğrenci Türkmenistan uyruklu Altyn Agayeva'dan (28) haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Tek başına yaşayan Agayeva'nın evine itfaiye yardımıyla balkon penceresinden giren polis, genç kızı tülbentle doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu.
Türkmen öğrencinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesn ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN