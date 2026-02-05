Haberler

Husumetlisine ateş açtı, başkasını yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde husumetli bir şahıs, karşı tarafın aracına tüfekle ateş açarak içeride bulunan bir kişiyi yaraladı. Olay sonrası kaçan saldırgan, emniyet ekiplerince yakalandı.

Samsun'da husumetlisinin bulunduğu araca tüfekle ateş açan şahıs, araç içindeki başka bir kişiyi yaraladı.

Olay, 31 Ocak tarihinde İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (20) aralarında husumet bulunan T.S.'nin içinde bulunduğu araca tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar araçta bulunan S.G.'ye (27) isabet ederek yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan M.Ö., olaydan sonra kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
