Samsun'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun Ankara yolu 61. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Örel idaresindeki 55 UF 615 plakalı hafif ticari araç ile Adem İhtiyar yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Gizem İhtiyar (35) ve Duru İhtiyar (15) yaralandı. Yaralılar ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN