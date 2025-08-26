Samsun'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, kazada iki kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun Ankara yolu 61. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Örel idaresindeki 55 UF 615 plakalı hafif ticari araç ile Adem İhtiyar yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Gizem İhtiyar (35) ve Duru İhtiyar (15) yaralandı. Yaralılar ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sınav çıkışı babasının çiçeklerle karşıladığı Çimen, hayallerine kavuştu

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! İşte Çimen'in kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.