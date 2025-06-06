Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvan araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da panelvan araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri İncesu Kavşağı mevkiinde Yakup B. (55) idaresindeki 55 AJE 793 plakalı panelvan araç, 6001 Sokak üzerinden çıkış yapan Mert O. (30) idaresindeki 55 AES 443 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yakup B., Ece B. (20), Arzu B. (49), Fehime Y. (72), İbrahim Y. (75) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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