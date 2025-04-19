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Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Vezirköprü ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Saraycık mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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