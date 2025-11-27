Samsun'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Sarığazel Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir eden Y.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak istinat duvarına çarptı. Ters dönen otomobilde Z.K. ile eşi Z.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN