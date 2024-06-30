Üye Girişi
Haberler

Samsun'da trafik kazası: 2'si ağır 9 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Güvenpark Tesisleri mevkisi, Samsun-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit D'nin (54) kullandığı 60 ADG 785 plakalı otomobil ile Hikmet E. (37)yönetimindeki 05 ABL 644 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüler ve otomobillerde yolcu olarak N.E. (36), E.E.E., (9) Ö.A.E. (3), H.E. (7), Ö.D. (46, İ.D. (59), M.D. (56) isimli şahsılar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Hikmet E. ile E.E.E.'nin durumunun ağır olduğu, diğer sürücü Hamit D.'nin Tokat ilinde imam olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme trafik Samsun Kavak 3.Sayfa Güncel Haberler

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi

 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem

 Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title