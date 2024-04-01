Samsun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü-Durağan karayolu İncesu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nurtekin Karatay (33) idaresindeki 55 PG 191 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve Şükrü Kartal (32), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN