Haberler

Bafra'da trafik kazası kamerada: 1 yaralı

Güncelleme:
Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında serin bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazaya dair güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Muhammet Açıcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Yanık yönetimindeki 55 ATU 418 plakalı otomobil ile Evliya Çelebi Sokak'tan gelen Arslan Oğuz'un kullandığı 15 PE 320 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 ATU 418 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Serkan Yanık yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
