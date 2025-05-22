Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin önce tıra ardından da ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Özdemir yönetimindeki 06 Y 8799 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Abdullah Kurt idaresindeki 55 EY 970 plakalı tırın ön sağ kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje savrularak yol kenarındaki ağaca yandan çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Özdemir yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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